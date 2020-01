Protesta dei residenti per la pista ciclabile in viale della Pineta

Una decina di residenti hanno protestato contro la realizzazione della pista ciclabile in via della Pineta a Pescara.

I cittadini hanno atteso il sopralluogo congiunto delle commissioni consiliari Mobilità e Lavori Pubblici per esprimere il dissenso per un progetto che cancellerà 45 parcheggi.

I posti auto della zona sono principalmente a servizio delle attività commerciali ma anche di coloro che abitano nella zona.

«Sapevamo sarebbe successo», dice Armando Foschi, presidente della commissione, «e la protesta odierna rafforza ulteriormente la convinzione del consiglio comunale che ha già votato un ordine del giorno per fermare quello che è un errore macroscopico lasciatoci in eredità dalla giunta Alessandrini e che oggi di fatto è difeso solo dal progettista e dal responsabile unico del procedimento contro una valanga di contrari. Martedì prossimo lo ribadiremo nel corso della riunione riconvocata dall’assessore Albore Mascia, partendo dal presupposto che ci sono alternative per non danneggiare il territorio, ossia dirottare la pista ciclabile in via della Bonifica-via Pantini o anche in via Riccitelli».

