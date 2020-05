Teramo-Pescara, Tua non ci sta: 'Collegamenti per tutta la giornata ai tempi del Covid-19'

In merito alle polemiche sulla linea Teramo-Pescara, Tua risponde ai pendolari precisando che ci sono stati "collegamenti per tutta la giornata ai tempi del Covid-19". L'azienda precisa infatti che, con il combinato disposto bus-treno, vengono garantiti in questo periodo, dalle 6 di mattina, 11 collegamenti bus con partenza da Teramo e coincidenza a Giulianova e 2 treni con collegamento diretto a Pescara.

Tutto questo, tra l'altro, "anche alla luce della momentanea non effettuazione dei servizi scolastici". Tua applica "le disposizioni dettate sia dai dpcm che dalle ordinanze regionali le quali, di fatto, hanno imposto una rimodulazione del servizio pubblico locale che è sempre in divenire, proprio in virtù dell’attuale situazione contingente".

Dunque il comunicato con cui i pendolari avevano denunciato la situazione “non risponde alla realtà”, poiché "la temporanea soppressione di un treno, tra l’altro per motivi legati all’emergenza sanitaria" non può essere "fatta passare per l’isolamento del capoluogo teramano rispetto a quello pescarese".