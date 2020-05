La protesta dei locali di via Battisti, piazza Muzii e corso Manthoné: "Non riapriremo"

Clamorosa protesta dei locali di via Battisti, piazza Muzii e corso Manthonè, che hanno annunciato la loro volontà: "Non riapriremo". Nonostante, infatti, il nuovo Dpcm dia la possibilità agli esercenti di rialzare le serrande a partire dal 18 maggio, chi opera nella movida (sia quella del centro sia quella di Pescara vecchia) preferisce non approfittare di questa opportunità.

Le cause sarebbero da ricercare negli orari "da coprifuoco" ipotizzati dal Comune, che vorrebbe far chiudere a mezzanotte nell'infrasettimanale e all’una nel weekend, e nella mancata ufficializzazione delle regole a cui attenersi, specie per l’occupazione del suolo pubblico. E così i gestori, sottolineando di avere "a cuore la salute pubblica" dei propri clienti e dipendenti, lanciano l'hashtag #pescaradavivere e affermano: