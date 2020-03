La protesta degli infermieri: "Contratti indecorosi, 13 euro lordi l'ora"

Scatta la protesta degli infermieri in questi giorni di emergenza da coronavirus: "Contratti indecorosi, 13 euro lordi l'ora". Lo denunciano i presidenti degli Ordini delle professioni Infermieristiche delle quattro province, Irene Rosini (Pescara), Maria Luisa Ianni (L'Aquila), Giancarlo Cicolini (Chieti) e Cristian Pediconi (Teramo).

Irene Rosini e i suoi colleghi aggiungono:

"Siamo una regione anche fuori dall'Italia dove, per le stesse modalità di reclutamento, nelle Aziende sanitarie, al Ministero e in altri enti pubblici, si vedono tariffe orarie di 30 euro o superiori: è un'offesa alla professionalità di tanti colleghi che si trovano in prima linea, da sempre, e in particolare per quanto stanno facendo in questo momento di emergenza".