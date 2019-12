Nove bambini autistici in lista d'attesa, protesta dei genitori a Pescara

Nove bambini autistici della provincia di Chieti sono ancora in lista d'attesa e le famiglie non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione dall'assessorato regionale alla Sanità.

Per questa ragione i genitori annunciano una manifestazione di protesta sotto agli uffici dell'assessorato in via Conte di Ruvo a Pescara.

Genitori e familiari protesteranno dalle ore 14:30.

Questo quanto chiarisce Alessandra Portinari, presidente dell'Angsa Abruzzo: