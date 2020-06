I dottori in psicologia, farmacia e biologia protestano in piazza Salotto [FOTO]

I dottori in psicologia, farmacia e biologia protestano in piazza Salotto. Stamani a Pescara, così come nelle principali città d'Italia, si è svolta una manifestazione che ha visto i professionisti in camice invocare gli stessi diritti che hanno ottenuto i loro colleghi medici a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Spiega la dottoressa Alessia Romagnino: "Chiediamo al governo uguaglianza in un momento di emergenza mondiale. Fra un mese dovrebbe esserci l'esame di abilitazione, che è stato trasformato in un colloquio orale telematico. Se cade la connessione rischiamo di essere bocciati e perdere la tassa di iscrizione di 400 euro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Romagnino, poi, aggiunge: "Facendo parte delle professioni sanitarie, chiediamo che la nostra abilitazione venga trasformata nella valutazione del tirocinio, così come è stato fatto per i nostri colleghi medici. L'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea che ha questo esame".