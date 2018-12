La Prosciutteria Firenze di Pescara protagonista a Benedetta Economia su Tv2000

La Prosciutteria Firenze di Pescara (ubicata in via Firenze 66) è stata protagonista in televisione nella puntata di domenica 25 novembre del programma "Benedetta Economia" di Tv2000.

Nel corso della trasmissione.è stato mandato in onda un servizio di Rosario Sardella che racconta la storia dei due ragazzi di soli 25 anni che hanno aperto l'attività dopo le difficoltà nel trovare fonti di finanziamento.

Due giovani, Gianmarco Panzino e Matteo Falcone, con già esperienze alle spalle e tanta voglia crescere professionalmente, che decidono di perseguire il loro sogno ovvero quello di aprire una salumeria nella quale selezionare i prodotti con competenza e cura.

Il servizio racconta come i due ragazzi abbiano potuto aprire la loro attività (che da poco ha festeggiato il primo anno di vita) grazie all'intervento di PerMicro, che a differenza delle classiche banche e delle finanziarie che richiedono storicità e garanzie, ha aperto le porte all'idea della salumeria e concesso un finanziamento di 25mila euro finalizzato alla ristrutturazione del locale, all’acquisto di attrezzatura per la salumeria e di merce di qualità.

"Benedetta Economia", programma condotto da Eugenia Scotti che va in onda ogni domenica alle ore 19, parla proprio di lavoro, di imprese, di finanza partendo dalla lettura di alcuni brani del Vecchio e del Nuovo Testamento andando a cercare quelle storie di chi ce l'ha fatta con l'aiuto di chi ha creduto a un'idea.

Per rivedere l'intero servizio andato in onda su Tv2000 nel corso del programma "Benedetta Economia" basta cliccare QUI.