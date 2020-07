Presentato il progetto del parco Nord, ecco cambierà volto il rione Zanni [VIDEO]

L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto del parco nord della città che interesserà direttamente anche la riqualificazione del rione Zanni.

Come annuncia il sindaco Carlo Masci «in 5 mesi l'area avrà un volto nuovo e attrattivo diventando più vivibile».

«È un tassello importante di un piano più ampio e ambizioso», afferma il primo cittadino, «questo passaggio rientra infatti nel contesto complessivo del Parco Nord, un progetto cui tengo in particolar modo e che ci permetterà di realizzare un meraviglioso parco marino ambientale che riunirà appunto il quartiere Zanni alla riviera; sarà un “polmone verde” bellissimo che coinvolgerà anche Le Naiadi e la pinetina a mare».

L'avvio dei lavori è previsto a fine luglio e dureranno 144 giorni, per un valore complessivo di oltre un milione di euro in virtù dell'offerta migliorativa di 230 mila euro in sede di gara.

Questo quanto realizzerà l'impresa Sato:

