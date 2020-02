Al via il progetto “Parco Letterario Flaiano-D’Annunzio”. Stamane il sindaco Carlo Masci ha incontrato il presidente della Rete nazionale dei Parchi letterari, Stanislao de Marsanich.

"Pescara – ha detto Marsanich – ha un importante sito culturale nel suo centro storico, che ha nelle figure di Flaiano e d’Annunzio i suoi pilastri ma che nel complesso può identificarsi come porta d’accesso verso il territorio circostante. Da questa considerazione parte il progetto di parco letterario e di abbinamento con Anversa degli Abruzzi e non solo".

Ed ecco cosa ha aggiunto il sindaco Carlo Masci:

"Entrare nel circuito dei Parchi Letterari può offrirci importanti vantaggi. Intanto quello di originare importanti scambi culturali e turistici con le altre località coinvolte; inoltre, ciò permetterebbe di rendere la nostra città punto di partenza verso una più fitta rete di siti culturali nelle aree interne abruzzesi, che sono ricche di storia e di bellezza. Infine non va dimenticato che in questo modo Pescara potrebbe entrare in un’ampia progettualità nazionale con prevedibili ricadute in termini di risorse nazionali ed europee".