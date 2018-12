Riqualificazione dell'area di risulta, approvato il progetto in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato oggi, martedì 11 dicembre, il progetto di riqualificazione dell'area di risulta.

Nelle intenzioni dell'amministrazione guidata da Marco Alessandrini i «13 ettari di parcheggio e vuoto odierni nel Parco Centrale che la città attende da più di 30 anni».

L'assise civica si è espressa con 16 voti favorevoli e 12 contrari su i 28 consiglieri presenti.

È stato approvato anche un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, che integra la delibera, invitando il sindaco e giunta a dare attuazione alle proposte per integrare il futuro progetto di riqualificazione delle istanze emerse durante l’ultima condivisione avuta con le associazioni e i portatori d’interesse, aspetti che l’amministrazione si è già detta disponibile a recepire.

Queste le parole del primo cittadino dopo l'approvazione:

«Il punto più importante e strategico del nostro mandato entra in una fase finalmente operativa su una riqualificazione che la città aspetta da oltre trent’anni. In due giorni abbiamo toccato in consiglio due traguardi sostanziali per la vita e lo sviluppo della città: ieri con la votazione sulle Nta che torneranno in aula a brevissimo per l’approvazione, oggi l’area di risulta. Parliamo di trent’anni di attesa, trent’anni di inerzia, trent’anni di degrado, trent’anni di no espressi a scapito della città e della comunità che in tanti hanno detto di voler rappresentare. Quello odierno è il primo importante sì farà crescere la città verso Pescara 2027 e l’area vasta, un passo verso il Parco Centrale, il progetto più importante per la città, passo a cui siamo consci che dovranno seguirne altri, altrettanto determinati e determinanti, per cui abbiamo lavorato in questi anni. Una volta approvato lavoreremo insieme affinché l’area di risulta diventi il Parco Centrale che questa città aspetta e che dopo tanta attesa merita: dove ci sia il verde, dove ci sia un attrattore culturale, dove ci siano spazi capaci di fare vetrina per la città e che non confliggano con l’identità commerciale della zona, che sia in grado di trasformare il vuoto degli 13 ettari di oggi in un punto di forza della città che cresce e guarda al futuro».