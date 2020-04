Azienda pescarese dona prodotti pasquali agli "eroi" dell'emergenza coronavirus [FOTO]

Oltre 220 chili di prodotti pasquali sono stati donati da un’azienda pescarese, la ‘Di Donato 1932 Cioccolato e Confetti’, ai reparti dell’ospedale di Pescara, nonché alle forze dell’ordine e ai vari organismi impegnati nella lotta al coronavirus.

Lo hanno ufficializzato i medici Roberto Renzetti e Ivo Petrelli, consiglieri comunali di Forza Italia, che hanno poi dichiarato:

“Un pensiero importante rivolto a chi quest’anno non trascorrerà certamente la Pasqua in famiglia, ma piuttosto accanto ai pazienti in corsia o nel servizio per aiutare chi più sta soffrendo, e che, ancora una volta, testimonia la vicinanza delle forze produttive del territorio e delle imprese alla nostra città”.