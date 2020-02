I prodotti di un'azienda di Pescara protagonisti a Sanremo [FOTO]

I prodotti di un'azienda di Pescara protagonisti a Sanremo. La ditta di prodotti alimentari e per la ristorazione “Delizie d'Abruzzo” è stata nella città dei fiori in occasione del 70° Festival, organizzando una cena con centinaia di ospiti a base di pasta fresca, salumi, formaggi e olio extravergine d'oliva. Non è poi mancato uno show cooking con la chef vastese Alba Marte.

La celebre soprano Katia Ricciarelli ha molto apprezzato i prodotti di "Delizie d'Abruzzo", impazzendo soprattutto per le salsicce, come spiega uno dei titolari, Fabrizio Ciminà:

“Abbiamo scoperto una Ricciarelli goliardica e spontanea. Nel complesso, quella di Sanremo è stata un'esperienza piacevole e che è servita a promuovere anche il nostro territorio con le sue specialità”.

L'altro titolare, Fabrizio Giansante, ha aggiunto: