Processo Rigopiano, conclusa l'udienza per l'archiviazione di 22 indagati

La discussione sulle opposizioni alle richieste di archiviazione per 22 persone indagate nel filone principale dell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola si è conclusa questa mattina, mercoledì 16 ottobre, nel tribunale di Pescara davanti al Gip Nicola Colantonio.

Tra gli indagati anche gli ex governatori Ottaviano Del Turco, Gianni Chiodi e Luciano D'Alfonso.

Ma anche gli ex assessori regionali con delega alla Protezione civile: Tommaso Ginoble, Daniela Stati, Mahmoud Srour, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca. Accusati secondo una prima ipotesi, per non aver agito secondo legge sull’applicazione della Carta delle Valanghe.

Il Gip si è riservato la decisione, che sarà resa nota nei prossimi giorni. In aula erano presenti circa 20 familiari delle vittime che indossavano magliette con le foto dei loro cari impresse su un lato e il numero 29, ovvero il numero di coloro che hanno perso la vita.