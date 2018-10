Processo Ecoemme Montesilvano, assolti tutti gli imputati

Gli imputati del processo Ecoemme sono stati tutti assolti.

A deciderlo è stato questa mattina, martedì 23 ottobre, il Tribunale collegiale di Pescara, presieduto dal giudice Rossana Villani.

Il processo riguardava la società pubblica-privata che si occupava della raccolta dei rifiuti a Montesilvano la cui composizione era: Comune (49,86 per cento), Comunità montana Vestina (2,31%) e Deco spa di Spoltore (47,83%).

Uno degli imputati, l'imprenditore Ettore Ferdinando Di Zio, oltre all'assoluzione dall'accusa di corruzione, è stato anche disposto il proscioglimento per intervenuta prescrizione per quanto riguarda il reato di truffa, contestato soltanto a lui.

La pubblica accusa aveva invece chiesto la condanna, relativamente agli illeciti amministrativi, delle società Deco Spa del gruppo Di Zio e Ecologica Srl di Giordano De Luca, e non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli altri imputati.

Questi, nel dettaglio, coloro che erano finiti sotto processo (tutti accusati di corruzione) e che sono stati assolti. oltre all'imprenditore Ettore Ferdinando Di Zioi: