Cercarono di far morire il marito di lei, al via processo per madre e figlio

È iniziato questa mattina, mercoledì 5 dicembre, il processo a carico di Daniela Lo Russo, 44 anni, e suo figlio Michele Gruosso, 24 anni, davanti al tribunale collegiale di Pescara.

Madre e figlio devono rispondere dell'accusa di tentato omicidio nei confronti del marito della 44enne, un imprenditore edile di Rosciano di 56 anni.

Secondo l'accusa, madre e figlio, avrebbero somministrato più volte, nel corso dell'estate del 2016, il Coumadin (un farmaco anticoagulante) all'uomo allo scopo di provocargli emoraggie interne. Inoltre avrebbero anche ingaggiato un uomo che nella serata del 10 luglio, sempre di due anni fa, colpì ripetutamente il 56enne con una mazza da baseball, per accelerare, secondo l'accusa, le emorragie interne che con il Coumadin in circolo avrebbero portato l’uomo più rapidamente alla morte.

Madre e figlio devono rispondere dei reati di tentato omicidio aggravato e falso.

Per il pestaggio sono invece sotto processo un colombiano di 32 anni di Silvi, Edwin Andrey Mosquera Zabala, e un 57enne nato in Piemonte e residente a Silvi, Marco Giorgio Faggion, individuato successivamente. Per i due l'accusa è di lesioni personali in concorso: il 32enne sarebbe l’esecutore materiale dell’aggressione, il 57enne avrebbe invece avuto un ruolo di intermediario.

La prossima udienza è prevista il 13 dicembre prossimo.