Manca la polizia municipale lungo la strada, la processione torna indietro a Pescara Colli

Un incidente di percorso ha macchiato la festa patronale della parrocchia di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate che si è svolta dal 4 all'8 luglio a Pescara Colli.

Domenica scorsa, circa 500 fedeli guidati da don Giovanni Campoverde, non hanno potuto seguire interamente il corteo religioso che dalla chiesa di strada Pandolfi avrebbe dovuto raggiungere via Di Sotto.

Per motivi di ordine pubblico e di traffico, la processione è stata costretta a tornare indietro, dimezzando il percorso originale. Tutto questo per la mancata presenza dei vigili urbani preposti alla chiusura temporanea delle strade interessate. Un imprevisto che ha rammaricato l'intera comunità parrocchiale e il gruppo di scout al seguito, anche se poi i festeggiamenti sono proseguiti regolarmente nel pieno rispetto del programma stabilito. Nella giornata odierna sono stati comunicati anche i numeri di serie dei biglietti vincenti della lotteria (è possibile vederli nella foto che segue).

