Problemi all'illuminazione pubblica, Fratelli D'Italia incalza: "Vogliamo risposte"

Risposte sui disservizi dell'illuminazione pubblica in città. È quanto chiedono i consiglieri di Fratelli D'Italia Cremonese, Testa e Pastore all'amministrazione comunale, considerando che già in passato era stata presentata un'interrogazione ed i problemi continuano in diverse strade e zone della città. I consiglieri sottolineano come nelle commissioni Controllo e Garanzia siano sempre arrivate rassicurazioni che però di fatto sono rimaste solo promesse.

Cremonese ha aggiunto:

"Ribadisco, tutti hanno garantito che i lavori sarebbe terminati nel maggio del 2018 per risolvere un problema che a oggi non ha ancora trovato soluzione e oggi rispondono a un'interrogazione di FDI sostenendo che si sta intervenendo e che la manutenzione ha migliorato la situazione sebbene è evidente a tutti che ci sono parti della nostra città assolutamente e totalmente al buio ed è pericoloso sia perché l'oscurità dà problemi di oggi genere, ma anche e soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Inoltre si evincono problemi anche nella manutenzione ordinaria in quanto più volte i nostri concittadini ci hanno segnalato che diventa una peripezia quasi impossibile da superare quella di riuscire a sostituire una semplice lampadina o un palo dell'illuminazione"

I consiglieri chiedono al sindaco provvedimenti in tempo brevi chiedendo la convocazione di un tavolo per approfondire l'argomento.