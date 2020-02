Coronavirus, sarà trasferito a Roma il paziente risultato positivo al Covid19 in Abruzzo

Il primo paziente risultato positivo al test per il Covid19 (Coronavirus) in Abruzzo sarà trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma entro la giornata di oggi, giovedì 27 febbraio.

A farlo sapere è il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, che riferisce quanto detto dalla Asl di Teramo.

Il 50enne della Brianza, che era sceso con la famiglia venerdì scorso nella nostra regione, sarà trasferito nella Capitale per le cure opportune.

Invece la moglie e i 2 figli minorenni saranno trattenuti in una rigida quarantena vigilata dalla Asl. Nel frattempo dopo Roseto scuole chiuse anche ad Atri in via precauzionale. Nel frattempo oggi pomeriggio alle ore 14:30 è previsto un vertice in Prefettura a Teramo nel corso del quale si decideranno i provvedimenti più opportuni e adeguati alla circostanza, che è disciplianta da appositi protocolli sanitari e di Protezione Civile.

Per qualsiasi dubbio la Asl ha attivato un numero verde che è 800090147.