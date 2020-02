Marsilio su primo test positivo al Coronavirus in Abruzzo: "Al lavoro su quarantena per chi è stato in contatto col paziente"

«L'Abruzzo continua a rimanere regione fuori cluster, stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in quarantena le persone che sono state a stretto contatto con questo paziente».

A dichiararlo è il presidente della Regione, Marco Marsilio, in relazione al primo paziente risultato positivo in Abruzzo al test per il Covid19 (Coronavirus).

Il governatore Marsilio è in strettissimo contatto con tutte le autorità sanitarie e il sindaco di Roseto degli Abruzzi, comune nel quale l'uomo brianzolo positivo al test era sceso per qualche giorno, ha deciso di chiudere precauzionalmente le scuole.

Il presidente Marsilio è in continuo contatto con l'assessore alla salute, Nicoletta Verí, e il dirigente della Protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente ricoverato per decidere le misure da adottare. Il presidente Marsilio, inoltre, è a strettissimo contatto anche con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli, con loro la Regione sta condividendo e condividerà tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore questa emergenza.