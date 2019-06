Ragazzi a lezione dai volontari nel primo campo scuola della Protezione Civile Nocciano Avis OdV Ets

Tre giorni di lezioni teoriche e pratiche per la gestione di emergenze come dispersi nei boschi, soccorso nautico, recupero ferito in un incidente stradale, spegnimento incendio e soccorso in situazione di terremoto per i ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale di Rosciano e diverse associazioni di volontariato, grazie al campo scuola di Protezione Civile organizzato dal Gruppo Volontari Protezione Civile Nocciano Avis OdV Ets e denominato "Come Roccia & Acqua".

Dal 7 al 9 giugno i ragazzi hanno partecipato alle attività assieme ad altre varie associazioni di volontariato come Protezione Civile di Scafa, la G.C.V.P.C. di Lettomanoppello, Misericordia di Scafa, Misericordia di Alanno, Gruppo ANA sezione Abruzzi Nocciano, Gruppo ANA sezione abruzzi Sulmona, Gruppo ANA sezione abruzzi Manoppello, Soccorso Alpino Abruzzo, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Radio Club Protezione Civile città di Chieti, Volontari Protezione Civile “Sant’Egidio” di Cugnoli, Gruppo Lupi del Cigno, Arcangels Life Abruzzo.

Presenti anche il funzionario dei vigili del fuoco di Pescara Ing. Venanzio Balassone, il Cse Giuseppe Rapagna ed i vigili del turno "D".