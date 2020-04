Prima Linea, counseling telefonico gratuito tra Pescara e Roma per il personale medico

Prima Linea, counseling telefonico gratuito (e senza prenotazione) tra Pescara e Roma per il personale medico di tutta Italia. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20, è partito lo scorso 23 marzo e sarà attivo per un mese, ottemperato dai professionisti Avalon.

Nasce dalla collaborazione fra Hal Allergy, con sede nella Capitale, e Avalon Counseling, azienda pescarese. Per usufruirne è sufficiente chiamare il numero 06/69310443.

“In questo momento di allerta generale per l’insorgenza dell’epidemia del Coronavirus-Covid 19 e della sua rapida diffusione, Hal Allergy in collaborazione con Avalon Counseling offre un servizio di counseling telefonico a sostegno del personale medico e sanitario di tutta Italia, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza - spiegano i promotori - L’obiettivo è quello di offrire un sostegno immediato a professionisti tra i più esposti nel fronteggiare questo momento di difficoltà, il cui benessere è fondamentale non solo, come per noi tutti, a livello personale, ma anche nell’esercizio di un’attività lavorativa essenziale rivolta alla collettività”.