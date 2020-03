Tornano sole e tempo stabile: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Torna il tempo stabile sull'Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni meteo di Abruzzometeo.org indicano per la giornata di oggi 16 marzo condizioni di cielo sereno o poco nuovoloso su gran parte della Regione. Saranno invece diffuse le gelate nelle ore serali e nelle prime ore del mattino, specie nella Marsica, nell'Aquilano, nell'Alto Sangro e nelle valli che si affacciano sull'adriatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche per la giornata di martedì non ci dovrebbero essere sostanziali novità, anche se non si esclude l'arrivo di nubi a partire dal pomeriggio ed in serata Le temperature saranno in diminuzione soprattutto per le minime, tornano in linea con le medie stagionali.