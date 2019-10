Meteo, a Pescara e in Abruzzo restano nuvolosità e temporali

Nuvolosità e temporali caratterizzeranno questo primo fine settimana di ottobre a Pescara e nella nostra regione.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica, anche se, a causa della formazione di un debole minimo depressionario sul Tirreno centro-meridionale, sulla nostra regione potranno formarsi annuvolamenti ad iniziare dal settore adriatico dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con possibilità di rovesci, in estensione verso l'Aquilano e la Marsica.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso, per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che potranno favorire localmente deboli precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulle zone interne e montuose, anche se non si escludono deboli rovesci sparsi anche sul versante orientale. In serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità che, tuttavia, tornerà a riproporsi dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con annuvolamenti ad iniziare dall'Adriatico centrale, dalle zone costiere e collinari, dove non si escludono rovesci, occasionalmente a carattere di rovescio o temporalesco, in estensione verso le zone montuose ed interne nel corso del pomeriggio-sera. Si tratterà di fenomeni a carattere sparso, tuttavia dalla tarda mattinata inizierà ad aumentare la probabilità di annuvolamenti intensi e rovesci, a iniziare dal settore orientale».