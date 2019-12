Meteo, a Pescara e in Abruzzo cielo sereno per il Natale

Sarà un Natale all'insegna del bel tempo con il cielo sereno a Pescara e nella nostra regione.

A indicarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell'espansione di un promontorio di alta pressione esteso soprattutto sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, sulla nostra penisola il tempo risulterà generalmente stabile e prevalentemente soleggiato. Non cambierà di molto la situazione nella giornata di Natale, prevarrà il bel tempo con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature massime in lieve aumento, soprattutto sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre nella giornata di Santo Stefano saranno possibili annuvolamenti sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia, a causa dell'arrivo di impulsi di aria fredda provenienti dai vicini Balcani che potranno favorire anche occasionali rovesci e una graduale diminuzione delle temperature.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Nel pomeriggio, inoltre, non si escludono annuvolamenti nell'alto Aquilano, in attenuazione in serata-nottata. Tempo stabile anche nella giornata di Natale con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della nostra regione, mentre dalla nottata e nelle prime ore della giornata di Santo Stefano saranno possibili annuvolamenti e occasionali precipitazioni, specie sul settore adriatico».