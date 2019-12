Fine settimana gelido in Abruzzo, freddo e nevicate anche nel Pescarese: le previsioni

Come previsto, è in arrivo anche in Abruzzo e nel Pescarese un'ondata di maltempo con temperature in netto calo e possibili nevicate anche a quote collinari. Abruzzometeo.org indica infatti per la giornata di oggi sabato 28 dicembre condizioni di cielo nuvoloso e coperto su gran parte della Regione, con possibili rovesci e nevicate che inizialmente dovrebbero verificarsi fra i 500 - 700 metri d'altitudine, in progressivo calo nell'arco della giornata fino a scendere a 300 - 400 metri sul livello del mare nelle zone collinari a ridosso della costa.

Nella giornata di domani, domenica 29 dicembre, ancora possibili nevicate e temperature che in alcuni casi saranno anche inferiori rispetto alla media del periodo, anche se i fenomeni saranno in attenuazione per un graduale miglioramento della situazione. Temperature in calo anche di 7 - 9 gradi rispetto ai giorni scorsi.