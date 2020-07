La presidente Tiboni dei Premi Flaiano sui film al Teatro D'Annunzio: "Siamo stati noi i primi"

La presidente dei Premi Flaiano Carla Tiboni commenta la notizia dell'avvio della rassegna cinematografica all'aperto, organizzata al Teatro D'Annunzio dall'amministrazione comunale. La presidente ricorda che proprio i Premi Flaiano con il Flaiano Film Festival avevano per primi trasformato il teatro in un'arena cinematografica all'aperto, utilizzando per la prima volta uno schermo Led Wall targato yes tech di otto metri per quattro e mezzo:

La memoria a volte è corta, in questo caso è cortissima. Nulla da obiettare all'iniziativa culturale che animerà l'estate pescarese; andava però ricordato, se non altro per dovere di cronaca, che è stato il Flaiano Film Festival a trasformare coraggiosamente il teatro d'Annunzio in un cinema a cielo aperto utilizzando dando la possibilità di proiettare i 21 film anche di giorno.

La Tiboni, dunque, ribadisce che il desiderio della città di avere un polo cinematografico estivo, nell'estate del Covid19 e delle restrizioni per gli eventi in spazi chiusi, è stato inaugurato dai Premi Flaiano il 27 giugno scorso con un grande successo di pubblico.