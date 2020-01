Un presepe in "pixel art" si aggiudica il concorso del "Borgo dei desideri" - FOTO

Un presepe realizzato con materiali di riciclo, in particolare cartoni delle uova e resti di fogli di carta appallottolati. Vincono le classi III A, B e C di Villa Raspa con il loro presepe in "pixel art" il concorso di presepi della manifestazione natalizia "Il Borgo dei Desideri" di Villa Santa Maria a Spoltore.

Per loro una borsa di studio da 300 euro offerta dalla History Lige Onlus, con il premio consegnato dal presidente dell'associazione Storti e dalla consigliera comunale Conti.

Sono 11 le classi che hanno partecipato con sei presepi, tutti basati su materiali riciclati ed ecosostenibili.