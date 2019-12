Un presepe vivente all'insegna della solidarietà, accoglienza ed amore quello messo in scena ieri sera venerdì 20 dicembre dall'istituto Aterno Manthonè di Pescara. Oltre 500 ragazzi sono stati coinvolti nell'organizzazione del tradizionale appuntamento, che ha richiamato circa 1000 partecipanti per la sua 24esima edizione.

Un bambino nigeriano di 4 mesi è stato scelto per la parte di Gesù bambino, un messaggio per tutta la comunità che deve puntare alla pace e speranza. L'evento è stato realizzato e coordinato dalla professoressa Franca Minnucci, come spiega la dirigente scolastica Sanvitale che ha inviato una lettera a Papa Francesco per chiedere una benedizione particolare.

Centocinquanta studenti dell'istituto comprensivo di Collecorvino hanno supportato con i canti la rappresentazione spiega la Sanvitale:

Desideriamo che questo avvenimento, fondante della nostra storia, sia un incontro di pace, realmente. Dalla scuola deve partire questo messaggio, questa domanda, questo bisogno, questa certezza. I re Magi sono stati interpretati da tre rappresentanti istituzionali, per un legame fortissimo con la Terra e con il Mare: Fabrizio Rapposelli consigliere comunale di Pescara, Antonio Zaffiri presidente della Provincia di Pescara, e Michele Attanasio capitano di fregata, vicecomandante della Direzione Marittima di Pescara

Grande emozione per Franca Minnucci che ha commentato:

Quest’anno, con bambino Gesù di colore, è stata una ulteriore espressione del messaggio multiculturale e di accoglienza che la nostra scuola incarna da sempre: crescita e riflessione dei sentimenti e delle emozioni.

Giuseppe è stato interpretato da Mattia Di Pietrantonio; Asia Di Pietromartire ha vestito i panni di Maria. Questi gli altri studenti direttamente coinvolti: Tommaso Bellafante, Vanessa Brocco, Mirko Cacciatore, Domenico Campitelli, Chiara Cappelli, Melissa Cappucci, Teresa Capuano, Simona Chiacchia, Ramona Chiulli, Federica Ciancetta, Erica Ciccone, Giulia Colangelo, Alessandro Contino, Nando D'Agostino, Rosa D'Angelo, Christian De Iuliis, Alessandro De Luca, Gianmarco Di Brigida, Andrea Di Giamberardino, Mattia Di Pietrantonio, Francesco Evangelista, Nicola Ferrante, Alessia Gargano, Stefano Giordano, Priscilla Iacovone, Aurora Mancini, Giada Mariani, Gianluca Mariotti, Sofia Memme, Gianmarco Norscia, Marika Orta, Asia Pietromartire, Fabio Sciarra, Sara Spagnolo, Benedetta Spitoni, Simone Tatilli, Stefania Vitiello e Alessia Zanchini