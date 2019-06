"Change yourself and Ciak!", 4 studentesse del Classico premiate nella categoria “Social”

Questa mattina, nel liceo classico "Gabriele D'Annunzio di Pescara, sono state premiate 4 studentesse della scuola che hanno partecipato al concorso “Change yourself and Ciak!”, indetto dalla Croce Rossa con il Miur sulla base di un progetto educativo per sensibilizzare i ragazzi sui cambiamenti climatici, sui disastri umanitari che ne conseguono e sulla relativa riduzione.

Per la categoria 'Social' sono state premiate:

Viola Cicoria,

Eugenia Eleutero,

Claudia Masciantonio

Enrica Zorzi

Le alunne hanno presentato un elaborato dal titolo "Più alberi, più futuro”. Il premio è stato consegnato dal vice presidente regionale, rappresentante gioventù, Pierpaolo Esposito, accompagnato dal vice presidente del Comitato di Pescara, avv. Luca Rotolone, dal consigliere Marcello Carfagna e da alcuni volontari della Croce Rossa di Pescara.