Pescara: salvarono un 91enne da un incendio, premiati i carabinieri eroi

L'appuntato Michele Mise e il brigadiere Rocco Baldassarre sono gli eroi che a metà ottobre avevano salvato un 91enne dal rogo della sua casa su via Tiburtina.

Questa mattina i due carabinieri sono stati ufficialmente ringraziati dal sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, nel corso di una cerimonia tenutasi in Comune.

Alla presenza del comandante provinciale Marco Riscaldati e del capitano Antonio Di Mauro, il primo cittadino ha consegnato a Mise e Baldassarre l'attestato di merito da parte dell'Amministrazione e della Città.

"Era doveroso ringraziare chi ha messo a rischio la sua vita per salvare la vita altrui - ha detto Alessandrini - Azioni che questi uomini compiono ogni giorno senza aspettarsi o chiedere nulla in cambio. Per questo vogliamo testimoniare vicinanza e consapevolezza del loro coraggio e della loro prontezza, che, come in questo caso particolare, sono risultate determinanti per mettere in salvo l'anziano signore rimasto intrappolato dentro la sua abitazione".