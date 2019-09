Il Prefetto riceve il Governatore del Distretto 2090 Rotary International

Stamattina la dottoressa Gerardina Basilicata, Prefetto di Pescara, ha incontrato il Governatore del Distretto Rotary 2090, Basilio Luigi Ciucci, accompagnato dal suo assistente, Marco Pierotti, e dai presidenti dei Rotary Clubs della provincia di Pescara.

Il colloquio si è svolto, fanno sapere dalla Prefettura, “in un clima di viva cordialità e reciproco interesse”: il Governatore del Distretto Rotary 2090 (che comprende le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) ha illustrato le linee guida del programma annuale delle attività dei clubs, ricevendo dal Prefetto parole di apprezzamento per i numerosi progetti che sono stati realizzati in questo territorio al servizio della collettività.