Dove fare il pranzo di Natale o il Cenone di Capodanno, a Pescara arriva Sluurpy.it

A Pescara quest’anno sarà più semplice districarsi nella scelta del ristorante perfetto per passare un piacevole pranzo di Natale con la famiglia o il migliore cenone di Capodanno con gli amici, perché a guidarvi nella scelta ci sta pensando una innovativa startup bolognese: Sluurpy.it.

Come ogni anno, in occasione delle Feste, l’ansia da prenotazione assale famigliari e amici, in un “tradizionale” turbinio di telefonate, chat di gruppo e stress che rischiano di rovinare l’atmosfera festosa, il tutto solo per trovare il ristorante giusto nel quale festeggiare. Come rimediare facilmente a questa spiacevole circostanza?

I ragazzi di Sluurpy hanno creato una selezione ad hoc per le festività invernali, raccogliendo i menù natalizi e di Capodanno dei migliori ristoranti italiani, per facilitare la scelta dei suoi utenti, e guidarli nel migliore ristorante in base alle loro esigenze.

Che si cerchi una location di lusso, una trattoria o una pizzeria gourmet che proponga selezioni speciali dedicate alle festività, il portale raccoglie svariate opzioni, adatte a tutti i gruppi e a tutte le tasche, per far sì che il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno perdano il più possibile l’alone di ansia e frenetica organizzazione che tradizionalmente li accompagnano.

https://www.sluurpy.it/menu-natale-2018/pescara