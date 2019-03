Montesilvano come al Grande Fratello, è stata potenziata la videosorveglianza

Spiati e sorvegliati in ogni angolo della città. Questioni di sicurezza, dicono, a dispetto della privacy. D'altronde, per contrastare i fenomeni delinquenziali e vandalici non esiste soluzione migliore. Le telecamere di videosorveglianza che registrano ogni movimento h24 sono sempre più presenti a Montesilvano.

Altre 20 si sono aggiunte a quelle già presenti. Le nuove apparecchiature, altamente tecnologiche, sono motorizzate e hanno una copertura a 360°. Sono state installate nei seguenti parchi pubblici: