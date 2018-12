Potature ed abbattimento alberi, Italia Nostra: "Il comune si fermi"

Stop agli interventi di potatura ed abbattimento di alberi in città, avviati dall'amministrazione comunale. È la richiesta che arriva dall'associazione Italia Nostra al comune, chiedendo di aprire un tavolo tecnico di discussione mostrando le carte del piano messo in campo ad altri esperti agronomi e forestali, in modo da correggere gli errori.

L'associazione sottolinea come il 3 dicembre scorso sia stato presentato il piano delle potature per i lecci, con la decisione di rimandare l'approvazione del piano alla successiva commissione del 17 dicembre, anche se gli interventi operativi sono continuati.

Non si capisce come mai tutti gli uffici comunali (dall’urbanistica al sociale) sono affiancati e consultano delle commissioni esterne, partecipate, mentre l’ufficio del verde pubblico non ce l’ha e non la vuole istituire. Risulta però che sia in atto una convenzione con l’Ordine degli agronomi e forestali che è ente rappresentativo di categoria; in quanto tale, oltre a non esaurire gli spazi della partecipazione non può esprimere un punto di vista univoco, dovendo rappresentare tutte le posizioni tecniche e scientifiche dei suoi associati. Quindi il Comune di Pescara continua a intervenire drasticamente con abbattimenti e potature, senza una consulta tecnica e scientifica e senza un’analisi critica degli evidenti “errori” che, quantomeno, sia pubblica e discutibile.