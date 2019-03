Poste, in via Passolanciano arriva lo sportello Atm Postamat di ultima generazione

È stato installato nell'ufficio postale di via Passolanciano a Pescara un nuovo sportello Atm Postamat di ultima generazione. Si tratta di un dispositivo con monitor digitale ad alta luminosità con un dispensatore di banconote innovativo. Alti gli standard di sicurezza, che macchiano le banconote in caso di atti vandalici e con un sistema elettronico "antiskimming" per impedire la clonazione delle carte di credito.

Consente operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale e ricaricare la carta prepagata Postepay. Lo sportello funzionante per i clienti di Poste Italiane e per i possessori di carte di crediti internazionali.

Un nuovo Atm Postamat è stato installato anche nell'ufficio postale di Pianella.