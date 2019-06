Poste, in 16 uffici postali dei comuni del Pescarese arriva il Wifi gratis

Importante novità per gli abitanti di sedici piccoli comuni del Pescarese. Poste Italiane infatti ha attivato il Wifi gratuito negli uffici postali, nell'ambito del piano denominato “dieci impegni” per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.

I comuni interessati sono Abbateggio, Alanno, Brittoli, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Catignano, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Picciano, Roccamorice, Rosciano (2), Tocco da Casauria, Vicoli e Villa Celiera.

Basterà registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono, dove ricevere le credenziale per l'accesso libero alla rete internet ed ai social network. Fra le altre iniziative realizzate recentemente nei piccoli comuni, l'installazione delle nuove cassette postali.