Estesi gli orari di apertura e di consulenza di altri tre uffici postali a Pescara e provincia

Poste Italiane fa sapere che a partire da lunedì 15 giugno l'ufficio postale Pescara 7 in via Tiburtina riaprirà anche il pomeriggio per la consulenza, con la sala a disposizione per appuntamenti dal lunedì al venerdì anche dalle ore 14.10 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per la consulenza sui prodotti di investimento e finanziamento. Gli sportelli invece sono invece disponibili dalle 8.20 alle 13.35 per le normali attività finanziarie e postali.

L'ufficio di Montesilvano spiaggia 1 in via Togliatti invece ripristina l'orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle 12,35. Anche negli uffici postali in corso Umberto I 34 e corso Umberto 410 il doppio turno è già garantito. Ad Elice infine torna l'orario consueto dal lunedì al sabato dopo la riduzione dovuta all'emergenza Coronavirus. In provincia di Pescara sono attivi 80 uffici postali e 52 atm postamat.

Poste Italiane invita gli utenti a rispettare le norme e direttive sul Covid19 utilizzando i dpi ed entrando in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti, mantenendo il distanziamento di almeno un metro sia all'interno che all'esterno degli uffici postali.

