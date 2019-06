Poste, arrivano le nuove cassette postali nei comuni del Pescarese

Poste Italiane rifà il look alle cassette postali dei piccoli comuni del Pescarese. L'intervento prevede un restyling per le storiche cassette d'impostazione, installate per la prima volta nel 1961, che verranno sostituite o riqualificate nell'ambito del progetto avviato con i comuni con meno di 5.000 abitanti per il rilancio del "decoro ubano".

Saranno sempre di colore rosso, e fino ad ora sono state installate nei comuni di Abbateggio, Brittoli, Carpineto della Nora, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, Farindola, Pietranico e Villa Celiera. L'intervento si colloca nel programma dei "dieci impegni" per i piccoli comuni italiani preso dall'amministratore delegato di Poste Italiane Del Fante durante l'incontro con i sindaci nel 26 novembre scorso.