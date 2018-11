"Vi farei marcire con il legno", la Regione Veneto denuncia dirigente Asl abruzzese per post su Facebook

La giunta regionale del Veneto ha deciso di denunciare la dirigente di una Asl abruzzese per le frasi offensive che la stessa aveva condiviso su Facebook.

Questo il contenuto di uno dei post pubblicati sul social network più frequentato al mondo: "se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute".

Dunque avrannno uno strascico giudiziario i post su Facebook nei quali un dipendente di una Asl abruzzese ha rivolto ai cittadini veneti colpiti dal maltempo frasi ritenute offensive, premettendo anche un riferimento al cammino in atto per il conseguimento di una maggiore autonomia amministrativa per il Veneto.

«Le espressioni e l'atteggiamento del loro autore manifestano un intento ingiurioso e diffamatorio», rileva la Regione in una nota, «per questo, nella sua prossima seduta, la giunta veneta formalizzerà l'incarico all'Avvocatura regionale di procedere sia in sede civile che penale contro l'autore».