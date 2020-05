Rinnovato il direttivo del porto turistico Marina di Pescara: Salce è il nuovo presidente

Nuovo consiglio d'amministrazione, nuovo collegio sindacale e nuovo presidente per il Marina di Pescara, la società che gestisce il porto turistico. Il nuovo presidente è Carmine Salce, mentre nel consiglio d'amministrazione troviamo Stefania Bosco, Linda D’Agostino, Raffaele Fava, e Camillo Volpe. Il collegio sindacale è composto da Pierluigi Balietti, con le funzioni di Presidente, Luigi Di Giosaffatte e Rosa Di Nizio.

Salce, laureato in economia e commercio e direttore provinciale della Cna, è componente della giunta della camera di commercio di Chieti - Pescara e presidente vicario della camera di commercio prima della fusione. Il momento è delicato a causa dell'emergenza Coronavirus e lo stesso Salce ha sottolineato l'importanza di far riprendere le attività di nautica da diporto rispettando le norme anticontagio. Inoltre il Marina festeggia la trentesima bandiera blu consecutiva che fu per la prima volta issata nel 1990 senza mai essere ammainata:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.