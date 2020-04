VIDEO | "Al porto turistico sono tornati i delfini", ma le immagini vengono dalla Turchia

Al porto turistico sono tornati i delfini, ma in realtà le immagini vengono dalla Turchia. Sono stati in molti a "cascarci" quando su WhatsApp, nelle ultime ore, ha iniziato a girare un video che mostrava come dentro le acque del "Marina di Pescara" fossero improvvisamente apparsi questi noti mammiferi marini, appartenenti all'ordine dei cetacei. La didascalia che accompagnava, di chat in chat, il filmato era "Porto turistico Pescara".

In realtà era una bufala, che è stata presto smentita. Va comunque ricordato che nella nostra città, come già successo con altri animali in queste settimane, gli esseri viventi che non appartengono alla razza umana si stanno riappropriando degli spazi della natura, approfittando del fatto che con il lockdown il mondo si è fermato. È successo, ad esempio, con i caprioli. Dunque, non è sempre detto che questo blocco forzato debba rappresentare un male.