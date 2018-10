Porto, al via l'installazione dei parabordi

Sono iniziati ieri i lavori al porto di Pescara per l'installazione dei parabordi per le imbarcazioni da pesca. L'intervento interesserà la banchina sud per circa 250 metri, con 38 parabordi complessivi da installare. Saranno montati anche 11 anelli di ormeggio per i pescherecci per un costo complessivo pari a circa 100 mila euro. L'area sarà interdetta all'accesso per tutta la durata dei lavori.

Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale: