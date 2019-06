Porto, le idee dell'ex sindaco e consigliere Albore Mascia: "Ripristinare il collegamento con la Croazia"

Un passo avanti importante l'approvazione del Via per il porto di Pescara, che potrà così iniziare il cammino di rilancio dello scalo dal punto di vista commerciale e turistico. L'ex sindaco e consigliere comunale eletto Albore Mascia, di Forza Italia, interviene in merito al dibattito sul futuro del porto, sottolineando come fra le priorità ci sia l'avvio dei lavori d'ammodernamento che potranno subire un'accelerazione anche grazie alla collaborazione diretta fra l'amministrazione comunale ed il governo di centrodestra regionale di Marsilio:

In qualche modo per l’estate prossima i problemi strutturali e legati all’insabbiamento con i lavori che partiranno alla fine di questa stagione potrebbero essere risolti. Contemporaneamente ai lavori per il Molo Nord, la nuova amministrazione, di concerto con la Regione, dovrebbe programmare il dragaggio, sia del fiume per le attività pescherecce, sia della darsena su cui attraccavano e dovranno attraccare le navi

Sul fronte del turismo, Albore Mascia pone come priorità il riallaccio di rapporti istituzionali e strategici con l'altra sponda dell'Adriatico in Croazia, come Spalato e Hvar per riattivare il collegamento marittimo: