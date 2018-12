Portanuova, Urban Center smantellato per un centro d'accoglienza? È polemica

No al possibile smantellamento dell'Urban Center di Piazza Berlinguer a Pescara, per far posto ad un possibile centro d'accoglienza destinato a profughi o senzatetto. Il capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli solleva la polemica relativa alla notizia, non ancora confermata, del cambio di destinazione di quei locali che furono individuati dall'amministrazione Mascia e che ospitano l'Urban Center, punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni ed ordini professionali, come ricorda lo stesso Antonelli:

Purtroppo tutto questo è finito con l’avvento del sindaco Alessandrini che dubito abbia mai messo piede nell’Urban Center, sino a quando ora avrebbe addirittura deciso di smantellare l’Ufficio. Secondo alcune notizie, che intendiamo verificare, sembra infatti che il sindaco Alessandrini abbia già deciso di eliminare l’Urban Center dall’ex piazza Colonna, per assegnare all’Ordine degli architetti alcuni spazi, nessuno sa quali e quanti, all’interno dell’Aurum. E tale operazione verrebbe condotta perché il sindaco Alessandrini avrebbe bisogno di riappropriarsi degli spazi dell’odierna piazza Berlinguer per realizzarvi un non meglio precisato ‘Centro di Accoglienza-ricovero’, che si allungherebbe sino ai locali adiacenti di un ex centro gioco per bambini privato, oggi chiuso.

Antonelli sottolinea come quei locali non siano adatti ad ospitare presunti profughi o senzatetto, considerando che erano destinati ad uffici, e per questo ha inviato un'interrogazione urgente al sindaco, annunciando una battaglia amministrativa e politica se la notizia dovesse essere confermata.