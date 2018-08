Portanuova: task force anti degrado del Comune in via Lago di Campotosto

Pulizia straordinaria questa mattina in via Lago di Campotosto, in particolare nella zona dei parcheggi dove da tempo i cittadini segnalavano una situazione di degrado. Presenti gli operai di Attiva, assieme alla Polizia Municipale ed al vicesindaco Blasioli.

E' stato effettuato il il lavaggio della strada e del parcheggio, la pulizia dei tombini e la bonifica igienica dei luoghi.

Blasioli: