Portanuova: prima riunione del comitato popolare

Prima riunione del comitato popolare “Pescara Portanuova che verrà”, al quale hanno aderito già 500 persone e che punta a rilanciare la parte sud della città, afflitta da tempo da alcune problematiche come il degrado e la scarsa sicurezza. Durante l'assemblea è stato proposto un sondaggio ai presenti per determinare quali sono le priorità da risolvere, con la questione sicurezza al primo posto, seguita dal rilancio economico.

Sul fronte della sicurezza, preoccupa la presenza in strada di accattoni, prostitute e senzatetto sia di giorno che di notte e per questo il comitato chiede maggiore presenza alle forze dell'ordine e telecamere di videosorveglianza. Per il rilancio economico, si punta alla creazione di un distretto storico culturale di Pescara Vecchia per attirare turisti e cittadini con il mercato di via dei Bastioni come "show room" di eventi, e la zona franca per attirare nuove attività dei giovani, ed un sistema più moderno di viabilità e parcheggi.

Il comitato prosegue: