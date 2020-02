Online il primo portale sui finanziamenti europei realizzato dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova

È online il primo portale web interamente dedicato ai finanziamenti europei, www.massimocasanova.eu ideato e realizzato dall'europarlamentare della Lega eletto al Sud Massimo Casanova, che ha voluto mantenere la promessa fatta in campagna elettorlae di mettere in relazione le comunità con le opportunità e le risorse programmate dalla UE per i territori, ossia enti

pubblici, privati, imprese, associazioni, singoli.

“Girando sui territori, mi sono reso conto di quanto fosse urgente uno strumento di questo genere. Le realtà locali scontano ancor oggi un grande gap su questo fronte: o non hanno contezza dell’entità e della tipologia di risorse che possono intercettare oppure non sanno a chi affidarsi per mettere a punto un serio percorso di partecipazione ai bandi. Ecco perché ho ritenuto fondamentale e non più differibile mettere a loro disposizione, in maniera totalmente gratuita, un portale ad hoc, realizzato e gestito da un gruppo di professionisti scelto tra i migliori sul mercato, che avrà il compito di selezionare accuratamente le misure bandite dalla Ue, darne pubblicità sulla piattaforma telematica, e, cosa ancora più importante, prendere in carico le domande che ne arriveranno, seguendole dall’inizio alla fine del percorso a titolo completamente gratuito”

L'onorevole Casanova, imprenditore, sottolinea come in questo modo non si perderanno più fiumi di denaro che spesso per inerzia arrivano in altre destinazioni, dando possibilità a chi ha un'idea vincente di realizzarla e svilupparla: