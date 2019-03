Porta Nuova, tre sopralluoghi del Comune nei cantieri stradali - FOTO

Mattinata di sopralluoghi sui cantieri per l'amministrazione comunale, con la visita del sindaco Alessandrini, dell'assessore Natarelli, dell'ex assessore e consigliere regionali Blasioli, del dirigente comunale Rossi e del consigliere Gaspari nella zona di Porta Nuova.

Qui infatti sono in corso tre distinti interventi rispettivamente in via Tibullo, via dei Pretuzi e piazza San Luigi dove è in corso di realizzazione di nuovi marciapiedi ed il rifacimento del manto stradale.