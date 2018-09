Porta Nuova, emergenza degrado e ordine pubblico in via Misticoni

E' emergenza ordine pubblico e degrado in via Misticoni, in particolare nella zona antistante il supermercato "Carrefour" aperto 24 ore su 24. Pescara Mi Piace, infatti, porterà il caso nella seduta della Commissione Vigilanza dove parteciperanno anche i rappresentanti dei residenti, esasperati dalla situazione diventata insostenibile con giovani che fino a tarda notte urlano, lanciano bottiglie e consumano alcolici appena acquistati nel supermercato, fermandosi nelle aree dei palazzi di via Misticoni causando problemi ai residenti.

E la mattina, l’area della piazza è un cimitero di bottiglie di vetro rotte, usate la notte precedente per essere lanciate verso le mura del supermercato stesso, chiaramente un gioco senza senso fatto, evidentemente, per vincere la noia ai danni dei residenti. Già nei mesi scorsi, come hanno raccontato i cittadini, c’è stato un incontro con il sindaco Alessandrini per chiedere non certo la chiusura serale del supermercato, ma, piuttosto una disciplina diversa della vendita, ad esempio emanando un’ordinanza ad hoc che vieti, appunto, la vendita degli alcolici in piena notte, così come l’estensione dell’ordinanza anti-bivacco, tuttora esistente per altre zone della città, come piazza Muzii, piazza Garibaldi o piazza Marino Di Resta, anche a piazza Colonna e all’area circostante il supermercato

L'associazione ha aggiunto che il sindaco nei mesi scorsi ha già incontrato i residenti, dichiarando però di non poter fare un'ordinanza ad hoc, mentre secondo Foschi e Fiorilli basterebbe estendere l'ordinanza antibivacco già in vigore in altre zone anche a via Misticoni oppure disciplinare la vendita di alcolici a tarda notte nel supermercato.