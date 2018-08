Torna la Porta del Mare di Summa? Partita la petizione

A Piazza Primo Maggio tornerà la "Porta del Mare" dell'artista Franco Summa? Da qualche giorno infatti è stata lanciata su www.change.org una petizione voluta dal Comitato del Paesaggio che punta a raccogliere firme per far tornare l'opera che per qualche mese nel 1993 fu installata in pieno centro a Pescara. Un'opera dall'alto impatto visivo che non fu esente da diverse critiche da parte di chi la considerava fuori contesto rispetto ai colori ed al paesaggio di Piazza Primo Maggio e della zona della Nave di Cascella.

Ad inizio agosto il sindaco Alessandrini ha incontrato il Maestro Summa nella sua casa, per discutere di altri progetti ed opere da realizzare in città, fra cui la Rosa dei Venti in periferia e la nuova Piazza Caduti del mare. L'artista si è detto stupito del clamore e dell'attenzione che ancora suscita la sua opera, aggiungendo di avere a disposizione un prototipo della nuova Porta del Mare che presenterà alcune modifiche rispetto all'installazione originale.

Il sindaco Alessandrini ha aggiunto: